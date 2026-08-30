Delhi NCR News: आरएसएस मुख्यालय के बाहर जलाई मनुस्मृति
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:51 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:51 PM IST
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नई दिल्ली (संवाद)। भारतीय युवा कांग्रेस ने रविवार को झंडेवालान स्थित आरएसएस मुख्यालय के बाहर मनुस्मृति जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने भाजपा और आरएसएस पर जातिगत भेदभाव की सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान उदय भानु चिब हाथ में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे। उन्होंने आरएसएस मुख्यालय के बाहर मनुस्मृति जलाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ नारे भी लगाए। पुलिस उन्हें पहाड़गंज थाने ले गई। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरि कृष्णा समेत संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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