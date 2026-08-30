Delhi NCR News: ऑडिट में सामने आई खामियां, बदलेगी फुटपाथों की सूरत

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। यमुनापार में पैदल चलना अब लोगों के लिए कुछ आसान हो सकता है। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर फुटपाथों की बदहाल स्थिति और पैदल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी खामियां ऑडिट में सामने आने के बाद लोक निर्माण विभाग ने इनके सुधार की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत टूटे और संकरे फुटपाथों को ठीक करने के साथ रास्ते में बनी बाधाओं को हटाने और जरूरत के अनुसार उन्हें चौड़ा किया जाएगा।पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर और प्रीत विहार जैसे व्यस्त इलाकों में फुटपाथों की स्थिति लंबे समय से राहगीरों के लिए परेशानी बनी हुई है। कई स्थानों पर टाइलें उखड़ी हुई हैं जबकि अतिक्रमण और अन्य बाधाओं के कारण लोगों को फुटपाथ छोड़कर मुख्य सड़क पर चलना पड़ता है। इससे खासकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं के लिए हादसे का खतरा बना रहता है।आईपी एक्सटेंशन और पटपड़गंज क्षेत्र में भी कई जगह फुटपाथों पर बिजली के खंभे व अन्य बाधाएं पैदल आवाजाही में दिक्कत पैदा करती हैं। कुछ स्थानों पर खुले नालों और असमान रास्तों के कारण लोगों को संभलकर चलना पड़ता है।उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भजनपुरा, खजूरी खास चौक और वजीराबाद मुख्य मार्ग सहित कई व्यस्त रास्तों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी कमियां चिन्हित की गई हैं। यमुना विहार, करावल नगर और सीमापुरी मार्ग के आसपास भी कई जगह फुटपाथ संकरे या मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसका सबसे अधिक असर रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है।पीडब्ल्यूडी की सुधार योजना के तहत चिन्हित स्थानों पर फुटपाथों का समतलीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। टूटे हिस्सों की मरम्मत के साथ टिकाऊ टाइलें लगाने और रास्ते में बनी बाधाओं को हटाने पर भी काम होगा। विभाग का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम रास्ता तैयार करना है।