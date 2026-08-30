Delhi NCR News: मेरी आवाज सुनो<bha>--</bha>सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री से परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:12 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:12 PM IST
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पूर्वी दिल्ली।
सीलमपुर की सड़क पर पड़ी निमार्ण सामग्री से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना आने जाने वालों के लिए यह निर्माण सामग्री मुसीबत बन गई हैं। इसमें से खासकर दोपहिया वाहन चालकों को फिसले का डर बना रहता है। रोजाना कोई न कोई बाइक सवार इन सड़कों में गिरकर घायल हो रहा है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। प्रशासन को जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा।-सौरभ कुमार (स्थानीय निवासी सीलमपुर)
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सीलमपुर की सड़क पर पड़ी निमार्ण सामग्री से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना आने जाने वालों के लिए यह निर्माण सामग्री मुसीबत बन गई हैं। इसमें से खासकर दोपहिया वाहन चालकों को फिसले का डर बना रहता है। रोजाना कोई न कोई बाइक सवार इन सड़कों में गिरकर घायल हो रहा है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। प्रशासन को जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा।-सौरभ कुमार (स्थानीय निवासी सीलमपुर)