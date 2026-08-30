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सीलमपुर की सड़क पर पड़ी निमार्ण सामग्री से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना आने जाने वालों के लिए यह निर्माण सामग्री मुसीबत बन गई हैं। इसमें से खासकर दोपहिया वाहन चालकों को फिसले का डर बना रहता है। रोजाना कोई न कोई बाइक सवार इन सड़कों में गिरकर घायल हो रहा है। प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता। प्रशासन को जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा।-सौरभ कुमार (स्थानीय निवासी सीलमपुर)