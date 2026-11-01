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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Manesar's AQI rose from 58 to 170 in 24 hours

Delhi NCR News: 24 घंटे में मानेसर का एक्यूआई 58 से 170 पर पहुंचा

Sun, 01 Nov 2026 06:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:16 PM IST
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- गुरुग्राम में भी एक दिन में 95 अंक बढ़ा प्रदूषण, एक्यूआई 88 से बढ़कर 183 हुआ
- तीन निगरानी केंद्रों पर 195 से 229 के बीच दर्ज किया गया प्रदूषण स्तर

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। बारिश के बाद साफ हुई शहर की हवा एक बार फिर प्रदूषित होने लगी है। महज 24 घंटे में मानेसर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 58 से बढ़कर 170 पर पहुंच गया। वहीं, गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। यहां एक दिन पहले 88 दर्ज किया गया एक्यूआई रविवार को बढ़कर 183 हो गया। एक दिन में 95 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दो दिन पहले तक संतोषजनक श्रेणी में रही हवा अब मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है।

शहर के चार वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से तीन पर प्रदूषण का स्तर 200 के आसपास या इससे अधिक दर्ज किया गया। ग्वाल पहाड़ी केंद्र पर सबसे अधिक 229 एक्यूआई रहा। वहीं, टेरी ग्राम में 220 और सेक्टर-51 में 195 दर्ज किया गया। विकास सदन केंद्र पर एक्यूआई 113 रहा।
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बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर घटने से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब हवा की गुणवत्ता दोबारा खराब होने लगी है। मानेसर में भी एक दिन के भीतर एक्यूआई में 108 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति में कमी, मौसम की स्थिति और वातावरण में प्रदूषक तत्वों के ठहराव का असर एक्यूआई पर पड़ता है।
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