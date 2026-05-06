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पूर्वी दिल्ली: चौहान बांगर में युवक की हत्या, साथी कर्मचारी ने मारा चाकू; पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

Mon, 07 Sep 2026 02:31 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 02:31 AM IST
सार

पुलिस टीमें संदिग्ध का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।

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Youth murdered in East Delhi's Chauhan Bangar
जांच में जुटी पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगर में युवक की हत्या कर दी गई है। उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 6 सितंबर की रात चौहान बांगर की एक फैक्टरी में साहिल नाम के 19 साल के युवक को उसके ही एक साथी कर्मचारी ने कथित तौर पर चाकू मार दिया। उसे JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीमें संदिग्ध का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।

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