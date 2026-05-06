पूर्वी दिल्ली: चौहान बांगर में युवक की हत्या, साथी कर्मचारी ने मारा चाकू; पुलिस ने शुरू की जांच-पड़ताल

पूर्वी दिल्ली के चौहान बांगर में युवक की हत्या कर दी गई है। उत्तर पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 6 सितंबर की रात चौहान बांगर की एक फैक्टरी में साहिल नाम के 19 साल के युवक को उसके ही एक साथी कर्मचारी ने कथित तौर पर चाकू मार दिया। उसे JPC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाफराबाद पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीमें संदिग्ध का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं।

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#WATCH | Delhi: A 19-year-old man identified as Sahil, was allegedly stabbed by one of his co-workers at a factory in Chauhan Bangar on the night of the 6th of September. He was taken to JPC Hospital, where doctors declared him brought dead. A case under Section 103(1) BNS has… pic.twitter.com/zFehHiMnDg — ANI (@ANI) September 6, 2026