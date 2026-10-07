दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के क्या हैं नियम?: धरने से कितने दिन पहले लेनी होती है अनुमति, कौन-कौन से हैं स्थल?

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जंतर-मंतर पर किसी भी सभा, प्रदर्शन, धरने या विरोध प्रदर्शन के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। यह निर्देश रिट याचिका (सिविल) मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में दिया गया है। दिल्ली पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर में भी इसका उल्लेख है।

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