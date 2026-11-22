Delhi NCR News: पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, कई प्रमुख इलाकों से हटाए कब्जे
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 05:50 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 05:50 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़कों व फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी सहित कई प्रमुख इलाकों में कार्रवाई कर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। अभियान के दौरान पैदल यात्रियों के रास्ते बाधा मुक्त कराने और यातायात सुचारू बनाने पर जोर दिया गया। पुरानी दिल्ली के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण और अवैध ई-रिक्शा संचालन के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुरानी दिल्ली में यातायात और अतिक्रमण की समस्या को लेकर 20 नवंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ हेरिटेज रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बैठक हुई थी। इसमें पुरानी दिल्ली की यातायात व्यवस्था, सड़कों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध ई-रिक्शा संचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
खारी बावली में अवैध कब्जे हटाने पर आभार जताया
नई दिल्ली। खारी बावली और पुरानी दिल्ली के अन्य इलाकों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई पर चांदनी चौक नागरिक मंच ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया। मंच के महासचिव एवं दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने असंभव को संभव कर दिखाया है।
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नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़कों व फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। पुल मिठाई, पीली कोठी, रानी अवंतिका चौक और तीस हजारी सहित कई प्रमुख इलाकों में कार्रवाई कर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध कब्जे हटाए गए। अभियान के दौरान पैदल यात्रियों के रास्ते बाधा मुक्त कराने और यातायात सुचारू बनाने पर जोर दिया गया। पुरानी दिल्ली के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर सड़क व फुटपाथ पर अतिक्रमण और अवैध ई-रिक्शा संचालन के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। इससे स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुरानी दिल्ली में यातायात और अतिक्रमण की समस्या को लेकर 20 नवंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ हेरिटेज रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बैठक हुई थी। इसमें पुरानी दिल्ली की यातायात व्यवस्था, सड़कों एवं फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध ई-रिक्शा संचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
खारी बावली में अवैध कब्जे हटाने पर आभार जताया
नई दिल्ली। खारी बावली और पुरानी दिल्ली के अन्य इलाकों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई पर चांदनी चौक नागरिक मंच ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया। मंच के महासचिव एवं दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने असंभव को संभव कर दिखाया है।
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