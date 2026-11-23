कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान: दिल्ली-गाजियाबाद हाईवे पर कई किमी तक वाहनों की कतार, भीड़ ने थामे वाहनों के पहिये
कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रजघाट में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ से पिलखुवा छिजारसी से गाजियाबाद की ओर हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सिंभावली के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर भी वाहन फंसे रहे। यातायात पुलिस ने भारी वाहनों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया है। यह व्यवस्था मंगलवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगी।
विस्तार
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के कारण यूपी के हापुड़ स्थित पिलखुवा छिजारसी से गाजियाबाद की ओर लंबा जाम लग गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों को अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जा रहा है।
बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु
ब्रजघाट में गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कारण पिलखुवा छिजारसी से गाजियाबाद की ओर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। सिंभावली के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर भी डायवर्जन के कारण लंबा जाम रहा। दिनभर वाहन रुक-रुककर चलते रहे। इस जाम के कारण राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
यातायात डायवर्जन व्यवस्था
यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। पिलखुवा छिजारसी कट से भारी वाहनों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है। इस डायवर्जन के चलते कट पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। एएसपी महेश कुमार ने बताया कि यह कदम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। यह गंगा स्नान के दौरान विशेष रूप से आवश्यक है। यह डायवर्जन मंगलवार शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग से गुजरने की सलाह दी गई है।
श्रद्धालुओं की आवाजाही और दबाव
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ब्रजघाट में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही से हाईवे पर वाहनों का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय है।
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