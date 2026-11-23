यातायात डायवर्जन व्यवस्था

यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के लिए विशेष डायवर्जन व्यवस्था लागू की है। पिलखुवा छिजारसी कट से भारी वाहनों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जा रहा है। इस डायवर्जन के चलते कट पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। एएसपी महेश कुमार ने बताया कि यह कदम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। यह गंगा स्नान के दौरान विशेष रूप से आवश्यक है। यह डायवर्जन मंगलवार शाम पांच बजे तक जारी रहेगा। वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग से गुजरने की सलाह दी गई है।