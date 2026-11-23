अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। नेहरू विहार के मतदाताओं को लेकर दिल्ली कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और एसआईआर के सह प्रभारी संकेत गुप्ता ने कांग्रेस पर सामुदायिक तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का मामला न्यायाधीन है, इसलिए इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे।भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) अपनी जानकारी के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए फॉर्म भरते हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग उनके फैसलों से बाध्य नहीं है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) जांच के बाद स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। प्रवीण शंकर कपूर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से पूछा कि जब दिल्ली में लाखों फर्जी, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस केवल 75 मतदाताओं का मुद्दा क्यों उठा रही है? उन्होंने कांग्रेस को तुष्टीकरण छोड़कर संगठन मजबूत करने की सलाह दी।