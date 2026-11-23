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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे 45वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार खरीदारी के साथ लोग अपनी सेहत को लेकर भी जागरूक नजर आ रहे हैं। आयुष मंत्रालय का पवेलियन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जानकारी देने के साथ लोगों को मुफ्त परामर्श भी दिया जा रहा है।पवेलियन में पहुंचने वाले लोगों को उनकी प्रकृति के अनुसार खानपान और जीवनशैली से जुड़ी सलाह दी जा रही है। इसके अलावा प्रकृति परीक्षण के जरिये शरीर की प्रकृति को समझने में मदद की जा रही है। योग विशेषज्ञ लोगों को नियमित योगाभ्यास और बेहतर दिनचर्या अपनाने के तरीके भी बता रहे हैं।पवेलियन में यूनानी चिकित्सा पद्धति से जुड़े पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहां कहवा, हरीरा, हलवा घीकवार, गुलकंद और आंवला मुरब्बा जैसे उत्पादों की जानकारी और स्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। इससे लोगों को पारंपरिक खानपान और उसकी विशेषताओं को समझने का मौका मिल रहा है।