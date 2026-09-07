Delhi NCR News: आईआईटी दिल्ली पहुंचा जापान का प्रतिनिधिमंडल
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:17 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 09:17 PM IST
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भारत-जापान शोध सहयोग के नए रास्ते तलाशे
दोनों देशों के बीच 11 सक्रिय एमओयू
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया और संस्थान के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी व वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी दिल्ली व जापानी शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की और भविष्य की अकादमिक व अनुसंधान साझेदारियों पर चर्चा की।
बैठक में आईआईटी दिल्ली की ओर से डीन (इंटरनेशनल रिलेशंस) प्रो. अनिल वर्मा ने संस्थान की शैक्षणिक व शोध गतिविधियों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी दिल्ली की रोबोटिक्स लैब, यार्डी स्कूल ऑफ एआई तथा रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में स्थापित जापान के डॉ. सातो के नेतृत्व वाली मित्सुई किंजोकु लैब का भी दौरा किया।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य व शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्थायी समिति के अध्यक्ष सैटो हिरोआकी ने किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली जैसे प्रमुख संस्थान का दौरा जापान के लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई।
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प्रो. अनिल वर्मा ने बताया कि आईआईटी दिल्ली के जापानी शैक्षणिक व औद्योगिक संस्थानों के साथ 11 सक्रिय एमओयू हैं और जापान के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए गए हैं।
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दोनों देशों के बीच 11 सक्रिय एमओयू
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया और संस्थान के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी व वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी दिल्ली व जापानी शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की और भविष्य की अकादमिक व अनुसंधान साझेदारियों पर चर्चा की।
बैठक में आईआईटी दिल्ली की ओर से डीन (इंटरनेशनल रिलेशंस) प्रो. अनिल वर्मा ने संस्थान की शैक्षणिक व शोध गतिविधियों की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने आईआईटी दिल्ली की रोबोटिक्स लैब, यार्डी स्कूल ऑफ एआई तथा रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में स्थापित जापान के डॉ. सातो के नेतृत्व वाली मित्सुई किंजोकु लैब का भी दौरा किया।
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प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य व शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्थायी समिति के अध्यक्ष सैटो हिरोआकी ने किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली जैसे प्रमुख संस्थान का दौरा जापान के लिए महत्वपूर्ण है और उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने की उम्मीद जताई।
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प्रो. अनिल वर्मा ने बताया कि आईआईटी दिल्ली के जापानी शैक्षणिक व औद्योगिक संस्थानों के साथ 11 सक्रिय एमओयू हैं और जापान के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए गए हैं।