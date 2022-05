{"_id":"62718a8b1f3d5b0bd1296aaf","slug":"jahangirpuri-violence-delhi-police-recovered-eight-weapons-and-eight-swords-most-of-accused-fled-to-west-bengal","type":"story","status":"publish","title_hn":"जहांगीरपुरी बवाल: रची गई थी दंगे की बड़ी साजिश, पुलिस ने आठ हथियार व आठ तलवार बरामद कीं, ज्यादातर आरोपी पश्चिमी बंगाल फरार हुए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 04 May 2022 01:33 AM IST