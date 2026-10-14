Delhi NCR News: जाफराबाद मार्केट बदहाल, टूटी सड़कों और अतिक्रमण से कारोबार हो रहा प्रभावित

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अमर उजाला मार्केट संवाद में फूटा कारोबारियों का दर्द, बोले-सुविधाओं के अभाव में व्यापार करना हो रहा मुश्किल-चोरी से भी परेशान हैं कारोबारी, जिम्मेदारों से निजात दिलाने की उठाई मांगउत्तर-पूर्वी दिल्ली के सबसे व्यस्त कारोबारी इलाकों में शामिल जाफराबाद मार्केट खुद बदहाल व्यवस्थाओं की मार झेल रही है। ग्राहकों की भीड़ और रोजाना लाखों रुपये का कारोबार करने वाले इस बाजार में व्यापारियों को टूटी सड़कों, अतिक्रमण और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के बीच कारोबार करना पड़ रहा है। अमर उजाला की ओर से आयोजित मार्केट संवाद कार्यक्रम के दौरान दुकानदारों ने बाजार की जमीनी हकीकत सामने रखते हुए कहा कि सालों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की ओर संबंधित विभागों का ध्यान नहीं है।