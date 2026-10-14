अंकिता भंडारी केस: इंडिया गेट पर पीड़ित परिवार से मिले राहुल-प्रियंका, परिजन दुष्यंत गौतम की नियुक्ति से नाराज

अंकिता के सवाल पहाड़ की बेटी पूछ रही है— मेरे हिस्से न्याय कहाँ? #JusticeForAnkitaBhandari https://t.co/ixZLcZUZ5x — Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) October 14, 2026

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता के माता-पिता की ओर से हत्याकांड में शामिल वीआईपी के तौर पर दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिए जाने के बावजूद मामले में सीबीआई जांच नहीं कराई गई। इसके बजाय भाजपा सरकार ने दुष्यंत कुमार गौतम को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस ने गांधी पार्क में मौन उपवास रखा है।