फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Centre asked to respond on making Aadhaar authentication mandatory for LPG subsidy.

Delhi NCR News: एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करने पर केंद्र से जवाब तलब

Wed, 14 Oct 2026 08:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 08:09 PM IST
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में मांगा जवाब, 18 नवंबर को अगली सुनवाई
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले रिफिल की बुकिंग में अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वकील पुलकित लूथरा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 75 प्रतिशत स्थायी दृष्टिबाधिता वाले याचिकाकर्ता को अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (बीएए) में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। याचिका के मुताबिक, आइरिस प्रमाणीकरण की अनिवार्यता दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी गंभीर परेशानी पैदा कर रही है।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उनके अनुसार, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकना जरूरी था।
विज्ञापन
विज्ञापन

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलील दी कि सरकार का फैसला आधार संबंधी कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर से पुरानी व्यवस्था के तहत एलपीजी आपूर्ति बंद हो गई है। उन्होंने अदालत से अगली सुनवाई पर अंतरिम राहत देने के अनुरोध पर विचार करने की अपील की। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed