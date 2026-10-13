Delhi NCR News: पराली ही नहीं, धूल और कचरा भी बढ़ा रहे प्रदूषण

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए अब केवल पराली का धुआं ही नहीं, बल्कि शहरों के भीतर चल रहे निर्माण कार्य, सड़कों की धूल और खुले में जलाया जाने वाला कचरा भी बड़ी वजह बन रहे हैं। लोकलसर्कल्स के एक सर्वे में शामिल लोगों ने स्थानीय स्तर पर फैल रहे प्रदूषण पर चिंता जताई है। सर्वे के अनुसार, 79 प्रतिशत लोगों ने निर्माण कार्यों को हवा खराब होने की प्रमुख वजह बताया। वहीं, 64 प्रतिशत लोगों ने सड़कों की धूल और इतने ही लोगों ने खुले में कचरा जलाने को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के 20 हजार से अधिक नागरिकों की राय पर आधारित इस सर्वे में सामने आया कि लोग अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को भी प्रदूषण का बड़ा कारण मान रहे हैं। सर्वे में 57 प्रतिशत लोगों ने पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने, 50 प्रतिशत ने औद्योगिक प्रदूषण और 36 प्रतिशत ने वाहनों से निकलने वाले धुएं को हवा खराब होने की वजह बताया। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, खुले में कचरा जलाने की दर्ज घटनाएं 2023 में 3,511 थीं, जो 2024 में बढ़कर 4,933 हो गईं। रिपोर्ट में दिल्ली में रोजाना 11 हजार से 14 हजार टन ठोस कचरा पैदा होने का भी उल्लेख है।