Delhi NCR News: अंडर-17 शॉट पुट में इशू ने जीता स्वर्ण

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पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर स्थित गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र इशू कुमार ने अंडर-17 शॉट पुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से स्कूल में खुशी का माहौल है। शिक्षकों ने इसे उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। इशू के कोच व स्कूल के खेल अध्यापक मोहम्मद हसीन ने बताया कि इशू शुरुआत से पढ़ाई के साथ खेलकूद में आगे था। संवाद