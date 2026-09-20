दिल्ली: कालकाजी में बंटी घड़ियाल की हत्या, लोगों से हुई थी हाथापाई, मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी

दक्षिण पूर्व जिले के कालकाजी थाना इलाके में एल- 8 में बंटी घड़ियाल नामक युवक की रात को हत्या कर दी गई। युवक प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और सीआर पार्क से निगम पार्षद आशु ठाकुर वाली बिल्डिंग में ऊपरी मंजिल पर रहता था। पीड़ित ने एल -8 में अपना ऑफिस बनाया हुआ था। यहां उसकी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से हाथापाई हुई और वह नीचे गिर गया। उसकी मौके पर मौत हो गई ।दिल्ली पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं।

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