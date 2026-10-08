10 अक्तूबर के प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुफिया इनपुट: कॉलेजों छात्रों को उकसा रही है सीजेपी, बांटेगी दो लाख पोस्टर

बड़े पैमाने पर आ सकते हैं लोग

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने खुफिया इनपुट के बारे में बताया कि सीजेपी/आप दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों समेत अन्य विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच जा रही है। गुरुवार व शुक्रवार तक इन पार्टी के समर्थकों को छात्रों के बीच दो लाख से ज्यादा पोस्टर बांटने हैं। गुरुवार को इस तरह के पोस्टर बंटने के इनपुट मिले। साथ ही छात्रों से संपर्क कर 10 अक्तूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन में कहा जा रहा है। पुलिस को पूरी आशंका है कि इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर लोग आ सकते हैं और दिल्ली पुलिस जेन जी-01 प्रदर्शन को देखते ही बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है