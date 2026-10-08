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Delhi NCR News: टीबी-मुक्त भारत के लिए जोश टीमों का आगाज

Thu, 08 Oct 2026 09:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 09:45 PM IST
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की युवाओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हेल्थ, यूथ और डिफेंस की त्रिशक्ति मिलकर टीबी-मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को भारत मंडपम में जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ (जोश) टीमों के शुभारंभ कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने युवाओं से टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय मिशन में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट्स, जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोगों के बीच जाकर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इससे बीमारी के खिलाफ चल रहे अभियान को जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को टीबी-मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जोश टीमों का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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टीबी हारेगा, देश जीतेगा का संकल्प
सीएम ने कहा कि जोश टीमें टीबी हारेगा, देश जीतेगा के संकल्प के साथ देशभर में काम करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के हम करके रहेंगे संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक प्रयासों से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब देश स्वस्थ और समृद्ध होगा।
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मुख्यमंत्री ने युवाओं से अभियान का हिस्सा बनकर समाज को टीबी से मुक्त करने के प्रयासों में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।



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