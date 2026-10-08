Delhi NCR News: कूड़े से खाद, स्वच्छता की नई पहल

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नई दिल्ली। कूड़े को संसाधन में बदलने की पहल के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लोक निवास को 1,000 किलोग्राम जैविक खाद सौंपी। यह खाद चाणक्यपुरी स्थित मधु लिमये मार्ग की हाईटेक नर्सरी में विकेंद्रीकृत कम्पोस्टिंग सुविधा के जरिए गीले कचरे और बागवानी अपशिष्ट से तैयार की गई है। एनडीएमसी के सलाहकार राजीव कुमार जैन और एसएमओ डॉ. अंकिता राय ने खाद लोक निवास के प्रतिनिधियों को सौंपी। परिषद के अनुसार, कचरे को वायर-मेश राउंडर्स के जरिए प्रसंस्कृत किया जाता है और खाद तैयार होने में दो से तीन महीने लगते हैं। स्वच्छता ही सेवा 2026 के तहत 11 स्कूलों में 1,250 किलो खाद बांटी जा चुकी है। अगले चरण में 30 स्कूलों में 3,000 किलो खाद वितरित करने की योजना है। ब्यूरो