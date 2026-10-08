Delhi NCR News: सदर बाजार व्यापारियों ने जीएसटी फैसलों का किया स्वागत

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नई दिल्ली। जीएसटी परिषद के व्यापार और उद्योग से जुड़े फैसलों का सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापारियों को राहत देने वाले फैसलों से कारोबार में विश्वास बढ़ेगा। पम्मा के अनुसार, रिफंड प्रक्रिया तेज करने, जीएसटी पंजीकरण आसान बनाने और ईमानदार कारोबारियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट को सुरक्षित करने जैसे फैसले लंबे समय से व्यापारियों की मांग रहे हैं। अनावश्यक गिरफ्तारी और कार्रवाई से जुड़े नियमों में बदलाव से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए कारोबार आसान बनाने के लिए सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। इससे बाजार में गतिविधियां और रोजगार बढ़ सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी परिषद का आभार जताया। संवाद