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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Indian Air Force 94th Air Force Day celebrations were held at Hindon Air Force Station today

वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस: हिंडन पर परेड, आईएएफ चीफ ने ली सलामी; प्रदर्शनी में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल

Thu, 08 Oct 2026 10:01 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 08 Oct 2026 10:01 AM IST
सार

गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समारोह में शामिल हुए।

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Indian Air Force 94th Air Force Day celebrations were held at Hindon Air Force Station today
वायुसेना दिवस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस समारोह बुधवार को हिंडन एयरबेस में मनाया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समारोह में शामिल हुए।

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उन्होंने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। समारोह की शुरुआत मुख्य परेड से हुई, जिसमें सैनिकों ने जोशीली धुन पर कदमताल किया।

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परिसर में लड़ाकू विमानों और हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल के साथ स्वदेशी विमान तेजस, आकाश और ध्रुव भी इस दिवस का हिस्सा बने।

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