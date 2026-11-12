दिल्ली: एक्सप्रेसवे की टनल में 200 की स्पीड से दौड़ रही कार दीवार से टकराई, लगी आग; हादसे में युवक की मौत

द्वारका और यशोभूमि को सीधे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) एयरपोर्ट और गुरुग्राम से जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल में एक युवक करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ा रहा था। धौला कुआं से गुरुग्राम जाने वाले एनएच-8 (एनएच-48) के नीचे बने मोड़ पर कार बेकाबू होकर टनल की दीवार से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि कार का इंजन उखड़कर दूर जा गिरा और कार में आग लग गई। साथ ही हादसे में कार चला रहे 22 वर्षीय अभिनव सिंह की अंदर ही मौत हो गई।

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दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह दर्दनाक सड़क दुर्घटना दिवाली के दिन सुबह हुई। मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला अभिनव सिंह गुरुग्राम के सेक्टर-42 में रहकर अपने कॅरिअर की शुरुआत करने में जुटा था। जानकारी के अनुसार उसकी महिला मित्र पंजाब के लुधियाना में रहती है। वह दिवाली की सुबह लुधियाना से गुरुग्राम जा रहा था। अभिनव अपने दोस्त की कार फॉक्सवैगन वर्टस लेकर लुधियाना गया था और हादसे के समय कार खुद चला रहा था। बताया जा रहा कि कार को मॉडिफाई भी कराया गया था। पुलिस ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार को रजोकरी में रखवाया है।पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि युवक टनल में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। उसने कार की स्पीड का वीडियो और फोटो बनाकर स्नैपचैट के जरिये अपने दोस्तों को भेजे थे। बताया जा रहा कि उसने दो से तीन वीडियो और फोटो दोस्तों के साथ साझा किए थे। पुलिस इन वीडियो और फोटो को बरामद करने का प्रयास कर रही है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, टनल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने जब इन कैमरों की फुटेज खंगाली तो उसमें कार रॉकेट की तरह तेज रफ्तार से दौड़ती दिखाई दी। पुलिस ने टनल की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों, मौके पर मौजूद वाहन चालकों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिए हैं।द्वारका एक्सप्रेसवे की मुख्य टनल और शिवमूर्ति इंटरचेंज के पास एनएच-8 (एनएच-48) से सीधे जुड़ने के लिए क्लोवरलीफ और मल्टीलेवल इंटरचेंज बनाए गए हैं। इनके साथ टनल से जुड़े घुमावदार रास्ते, राइट टर्न टनल और एग्जिट भी मौजूद हैं। बताया जा रहा कि तेज रफ्तार के कारण अभिनव मोड़ पर कार को नियंत्रित नहीं कर पाया और कार टनल की दीवार से जोरदार तरीके से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर होते ही जोरदार धमाका हुआ। हादसे में कार का इंजन उखड़कर दूर जा गिरा और कार में आग लग गई।दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वसंत कुंज (साउथ) थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस सड़क दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने फिलहाल स्वाभाविक मौत से संबंधित कार्रवाई की है। पुलिस ने अभिनव के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। अभिनव की मां बिहार में शिक्षिका हैं।द्वारका एक्सप्रेसवे की एयरपोर्ट टनल में वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस टनल में दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, गैर-मोटर चालित वाहन और ज्वलनशील पदार्थ या तेल ले जाने वाले टैंकरों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। टनल में अधिकतम 4.5 मीटर ऊंचाई तक के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है।द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत एनएच-8 पर शिवमूर्ति के पास होती है। यहां यातायात के सुचारु आवागमन और वाहनों की दिशा बदलने के लिए विशेष टनल, अंडरपास और इंटरचेंज बनाए गए हैं। टनल से आने वाले वाहनों को एनएच-48 की ओर भेजने और गुरुग्राम या अन्य गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए विशेष टर्न और एलिवेटेड लेन की व्यवस्था की गई है। टनल से बाहर निकलने के बाद एनएच-48 की ओर जाने और निर्धारित दिशा में मुड़ने के लिए विशेष एग्जिट पॉइंट और कट बनाए गए हैं।