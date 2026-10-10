फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Impact of inflation during Navratri; fasting essentials become costlier

Delhi NCR News: नवरात्र में महंगाई का असर, व्रत के सामान हुए महंगे

Sat, 10 Oct 2026 07:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 07:46 PM IST
विज्ञापन
मखाना सहित सभी खाद्य पदार्थ महंगे
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पूर्वी दिल्ली। नवरात्र के पर्व पर बाजारों में रौनक है, लेकिन व्रत में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई हैं। फल, साबूदाना, मखाना और कुट्टू के आटे की खरीदारी महंगी हो गई है। लोगों का कहना है कि महंगाई के कारण फलाहार का खर्च बढ़ गया है।
पहले जिस बजट में पूरे परिवार के व्रत का सामान आ जाता था, अब उसी खरीदारी के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। व्रत रखने वाले लोग सेब, केला, अनार और मौसमी फल खरीदते हैं। इसके साथ ही साबूदाना, मखाना और कुट्टू का आटा भी खरीदते हैं। मांग बढ़ने के कारण इन वस्तुओं के भाव पर लोगों की नजर है। कई ग्राहक दाम पूछकर ही वापस लौट रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार, अलग-अलग गुणवत्ता के कारण कीमतों में अंतर होता है।
विज्ञापन

प्रमुख व्रत सामग्री के बढ़े दाम
सेब अब 120 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, जो पहले 100 रुपये था। केले का दाम 50 रुपये से बढ़कर 60-70 रुपये प्रति दर्जन हो गया है। अनार भी 160 रुपये से 180-200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। साबूदाना 100 रुपये से 110-115 रुपये प्रति किलो और कुट्टू का आटा 120 रुपये से 130 रुपये प्रति किलो हो गया है। मखाना भी 1000 रुपये से 1050 रुपये प्रति किलो बिक रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्जन

किसी भी त्योहार के आते ही हर चीजों के दाम बढ जाते हैं, फल से लेकर पूजा के सामान तक सब चीजों में कुछ न कुछ बढोत्तरी हुई है।
- दीपक, ग्राहक

नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों के लिए फल खाना और व्रत का सामान लेना जरूरी होता है, लेकिन महंगाई के कारण खर्च का हिसाब लगाना पड़ रहा है।
- कन्हैया सैनी, ग्राहक

अब ग्राहक आता है तो हर चीज के रेट पूछता है और सोचता है कि क्या लेना है क्या नहीं? त्योहारों में भी ग्राहक जरूरत भर ही खरीदारी करते हैं।
- रवीन्द्र, दुकानदार

सामान्य दिनों की अपेक्षा त्योहार आने पर लोगों की खरीदारी में कुछ न कुछ असर पडता है, दाम बढ़ने के कारण कुछ लोग तो रेट पूछ कर ही चले जाते हैं।
- गौरव, दुकानदार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed