Delhi NCR News: कांग्रेस मुख्यालय जा रहीं भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा ने शनिवार को प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजाम को पार्टी से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच कर रही महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने कुछ दूरी पर ही हिरासत में ले लिया और शकरपुर थाने ले गई। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद संगीता यादव और दिल्ली भाजपा महामंत्री योगिता सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एकत्र हुईं। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष सारिका जैन, महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता और प्रभारी आरती मेहरा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुईं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।संगीता यादव ने आरोप लगाया कि जेएनयू की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने सांसद अकोईजाम को पार्टी से बर्खास्त करने और गिरफ्तार करने की मांग की। यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। योगिता सिंह ने कांग्रेस पर महिलाओं से जुड़े मामलों में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर महिला मोर्चा अपना आंदोलन जारी रखेगा। महिला मोर्चा की महामंत्री अर्चना गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष ऋचा पांडेय और सारिका जैन ने भी प्रदर्शन को संबोधित किया।