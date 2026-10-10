{"_id":"6aca53d623f84eecd502fb77","slug":"sharadiya-navratri-begins-today-the-capital-will-resound-with-chants-hailing-the-goddess-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-158645-2026-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: आज से शारदीय नवरात्र, शेरावाली के जयकारों से गूंजेंगी राजधानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: आज से शारदीय नवरात्र, शेरावाली के जयकारों से गूंजेंगी राजधानी

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Sat, 10 Oct 2026 08:33 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 08:33 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

