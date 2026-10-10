Delhi NCR News: आज से शारदीय नवरात्र, शेरावाली के जयकारों से गूंजेंगी राजधानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:33 PM IST
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सीसीटीवी कैमरे, स्वयं सेवक समूह और स्थानीय लोग संभालेंगे मंदिर की व्यवस्था
प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए खास इंतजाम, दर्शन, सुरक्षा, प्रसाद वितरण और भीड़ प्रबंधन को सुधारा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आज से शारदीय नवरात्र के आगमन के साथ ही राजधानी में मां दुर्गा की भक्ति और जयकारों की गूंज सुनाई देगी। प्रमुख देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झंडेवाला देवी मंदिर, कालकाजी मंदिर और छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दर्शन, सुरक्षा, प्रसाद वितरण और भीड़ प्रबंधन के साथ पेयजल व चिकित्सा सुविधाओं पर भी फोकस है। वहीं, नगर निगम ने धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई और मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने और माता की ज्योत लेने का सिलसिला तेज होने की उम्मीद है।
झंडेवाला देवी मंदिर
में नवरात्र के लिए विशेष सजावट की गई है। मंदिर समिति के पदाधिकारी रविंद्र गोयल के अनुसार, श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए रानी झांसी मार्ग, देशबंधु गुप्ता मार्ग और वरुणालय की ओर से व्यवस्था की गई है। दर्शन के बाद निकास द्वार से बाहर निकलने पर भंडारे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास करीब 300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। सुबह चार बजे और शाम सात बजे आरती होगी। दिनभर कीर्तन मंडलियां मां का गुणगान करेंगी।
सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर एवं मुख्य महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत के अनुसार, सुगम दर्शन के लिए प्रवेश-निकास और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्तों को सुगम बनाने, बैठने और शौचालय की व्यवस्था हुई है। मंदिर में व्यवस्था संभालने के लिए 400 स्वयंसेवकों और करीब 100 मार्शलों सहित 500 से अधिक सेवादार तैनात रहेंगे।
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छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर समिति के प्रवक्ता नंदकिशोर सेठी के अनुसार, श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, लंगर, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। नवरात्र के दौरान विशेष पूजा-अर्चना, हवन, दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ आयोजित किए जाएंगे।
एमसीडी की अध्यक्ष ने सफाई की निगरानी के दिए निर्देश : नवरात्र के दौरान मंदिरों और रामलीला स्थलों के आसपास सफाई, कचरा उठाने और मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई व्यवस्था की निगरानी करने को कहा है। मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों के संचालन पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए खास इंतजाम, दर्शन, सुरक्षा, प्रसाद वितरण और भीड़ प्रबंधन को सुधारा
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नई दिल्ली। आज से शारदीय नवरात्र के आगमन के साथ ही राजधानी में मां दुर्गा की भक्ति और जयकारों की गूंज सुनाई देगी। प्रमुख देवी मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झंडेवाला देवी मंदिर, कालकाजी मंदिर और छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। दर्शन, सुरक्षा, प्रसाद वितरण और भीड़ प्रबंधन के साथ पेयजल व चिकित्सा सुविधाओं पर भी फोकस है। वहीं, नगर निगम ने धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई और मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने और माता की ज्योत लेने का सिलसिला तेज होने की उम्मीद है।
झंडेवाला देवी मंदिर
में नवरात्र के लिए विशेष सजावट की गई है। मंदिर समिति के पदाधिकारी रविंद्र गोयल के अनुसार, श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए रानी झांसी मार्ग, देशबंधु गुप्ता मार्ग और वरुणालय की ओर से व्यवस्था की गई है। दर्शन के बाद निकास द्वार से बाहर निकलने पर भंडारे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास करीब 300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। सुबह चार बजे और शाम सात बजे आरती होगी। दिनभर कीर्तन मंडलियां मां का गुणगान करेंगी।
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सिद्धपीठ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर एवं मुख्य महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत के अनुसार, सुगम दर्शन के लिए प्रवेश-निकास और भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रास्तों को सुगम बनाने, बैठने और शौचालय की व्यवस्था हुई है। मंदिर में व्यवस्था संभालने के लिए 400 स्वयंसेवकों और करीब 100 मार्शलों सहित 500 से अधिक सेवादार तैनात रहेंगे।
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छतरपुर स्थित श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर समिति के प्रवक्ता नंदकिशोर सेठी के अनुसार, श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद, लंगर, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। नवरात्र के दौरान विशेष पूजा-अर्चना, हवन, दुर्गा सप्तशती और रामायण पाठ आयोजित किए जाएंगे।
एमसीडी की अध्यक्ष ने सफाई की निगरानी के दिए निर्देश : नवरात्र के दौरान मंदिरों और रामलीला स्थलों के आसपास सफाई, कचरा उठाने और मच्छरों की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों के आसपास सफाई व्यवस्था की निगरानी करने को कहा है। मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों के संचालन पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।