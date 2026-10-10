Delhi NCR News: सीवर मरम्मत से न्यू अशोक नगर में भीषण जाम, स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान

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सीवर मरम्मत का काम 20 अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की संभावना हैन्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कराए जा रहे सीवर मरम्मत कार्य के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले पांच दिनों से सड़क की एक लेन बंद होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित है। नोएडा सेक्टर-15 से न्यू अशोक नगर और पूर्वी दिल्ली की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। वहीं, मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से सुबह और शाम के समय जाम की स्थिति बन रही है।इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों, अभिभावकों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ रहा है। प्रभावित मार्ग के पास स्कूल होने से परेशानी और बढ़ गई है। स्कूल बसों, वैन और दोपहिया वाहनों की कतारें लगने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी हो रही है। छुट्टी के समय भी उन्हें जाम के बीच से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क की एक लेन बंद होने से दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों का दबाव शेष मार्ग पर बढ़ गया है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए भी यातायात बाधित होने पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को भी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी फ्लाईओवर और मयूर विहार फेज-3 जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके बावजूद मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मरम्मत के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन की जरूरत है, ताकि स्कूली बच्चों और आम वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।जानकारी के अनुसार, सीवर मरम्मत का काम 20 अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों को अभी कुछ और दिनों तक यातायात संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि मरम्मत कार्य जल्द पूरा किया जाए और काम के दौरान यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके।