दिल्ली में आज शाम थमेगी रफ्तार: ब्रिक्स मोटरकेड रिहर्सल के चलते 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह डायवर्जन

सार्वजनिक परिवहन और आपातकालीन सेवाएं

मेट्रो और बसें: सभी मेट्रो स्टेशनों पर सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान बसों के रूट बदले जा सकते हैं।

टैक्सी और ऑटो: इन्हें चलने की अनुमति होगी, लेकिन निर्धारित क्षेत्रों को छोड़कर सड़क किनारे पार्किंग की सख्त मनाही होगी।

आपातकालीन सेवाएं: एम्बुलेंस, चिकित्सा वाहनों और आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए बाधारहित रास्ता सुनिश्चित किया जाएगा।



यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों और ट्रैफिक पोर्टल के माध्यम से ताजा जानकारी लेते रहें।