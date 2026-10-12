दिल्ली: जंतर मंतर बंद करने और प्रदर्शनकारियों पर हमले के खिलाफ याचिकाएं, हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट कल (13 अक्टूबर) उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित हमलों का विरोध किया गया है।

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याचिकाओं में कहा गया है कि जंतर मंतर को बंद करने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार प्रभावित हो रहा है और प्रदर्शनकारियों के पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं बचा है। एक अन्य याचिका में 10 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास हुए हमलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नागरिक वेश में कुछ लोगों ने लाठियों से प्रदर्शनकारियों और राहगीरों पर हमला किया।