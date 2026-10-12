फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   High Court to hear petitions against the closure of Jantar Mantar and attacks on protesters

दिल्ली: जंतर मंतर बंद करने और प्रदर्शनकारियों पर हमले के खिलाफ याचिकाएं, हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा

Mon, 12 Oct 2026 11:55 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 12 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

याचिकाओं में कहा गया है कि जंतर मंतर को बंद करने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार प्रभावित हो रहा है और प्रदर्शनकारियों के पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं बचा है।

विज्ञापन
High Court to hear petitions against the closure of Jantar Mantar and attacks on protesters
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली हाईकोर्ट कल (13 अक्टूबर) उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें जंतर मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद करने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए कथित हमलों का विरोध किया गया है।

विज्ञापन


याचिकाओं में कहा गया है कि जंतर मंतर को बंद करने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार प्रभावित हो रहा है और प्रदर्शनकारियों के पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं बचा है। एक अन्य याचिका में 10 अक्टूबर को कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के आसपास हुए हमलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नागरिक वेश में कुछ लोगों ने लाठियों से प्रदर्शनकारियों और राहगीरों पर हमला किया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed