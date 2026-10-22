Delhi NCR News: झारखंड के नक्सल इलाके से दिल्ली तक फैले हेरोइन नेटवर्क का खुलासा, 60 करोड़ की हेरोइन संग 7 गिरफ्तार

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-करीब 60 करोड़ रुपये की 8.128 किलो हेरोइन, 12.81 लाख रुपये नकद और तीन वाहन बरामददिल्ली पुलिस ने झारखंड के नक्सल प्रभावित चतरा जिले से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर तक फैले एक बड़े हेरोइन तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 8.128 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये आंकी गई है। साथ ही 12.81 लाख रुपये नकद और तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि इस नेटवर्क की जड़ें झारखंड के चतरा जिले में अवैध अफीम की खेती से जुड़ी थीं। चतरा निवासी प्रकाश कुमार अपनी जमीन पर अवैध रूप से अफीम उगाता था और कच्ची अफीम की सप्लाई उत्तर प्रदेश के आरोपियों को करता था। वहां से इसे हेरोइन में बदलकर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में पहुंचाया जाता था।