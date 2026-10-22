{"_id":"6ada174dcbfc7efec90d48d7","slug":"woman-left-6-disabled-in-an-accident-to-receive-delhi-ncr-news-c-503-1-del1005-2316-2026-10-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: हादसे में छह प्रतिशत दिव्यांग हुई महिला, मिलेगा 8.49 लाख मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: हादसे में छह प्रतिशत दिव्यांग हुई महिला, मिलेगा 8.49 लाख मुआवजा

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Thu, 22 Oct 2026 08:33 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 08:33 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

