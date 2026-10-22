Delhi NCR News: ओल्ड दिल्ली रोड 23 से 27 तक बंद

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गुरुग्राम। ओल्ड दिल्ली रोड पर मेजर सुशीला मार्ग के मोड़ से लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक की ओर जाने वाला एक हिस्सा 23 अक्तूबर रात 8 बजे से 27 अक्तूबर शाम 5 बजे तक यातायात के लिए बंद रहेगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इस दौरान सड़क पर बरसाती नाले और प्री-कास्ट कल्वर्ट का निर्माण करेगा। यह कार्य क्षेत्र में बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है।जीएमडीए ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है। निर्माण कार्य मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन लेग-1 पर होगा। इसमें आरसीसी बॉक्स टाइप प्री-कास्ट कल्वर्ट और बॉक्स टाइप बरसाती नाले बनाए जाएंगे। यह परियोजना जल निकासी प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। निर्माण के दौरान गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी यातायात निर्देशों और डायवर्जन का पालन करना होगा।यातायात डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गजीएमडीए का यह कार्य बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को और मजबूत करेगा। सड़क बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। इसलिए, वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना लें। उन्हें वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।