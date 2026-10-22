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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Traffic jam in Manesar since morning; a line of vehicles stretches up to the IMT flyover

Delhi NCR News: मानेसर में सुबह से लगा जाम, आईएमटी फ्लाईओवर तक लगी वाहनों की कतार

Thu, 22 Oct 2026 07:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:17 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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मानेसर। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर मानेसर में सुबह के समय जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह करीब सात बजे से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। जाम आईएमटी फ्लाईओवर तक पहुंच गया। वहीं, सर्विस रोड पर भी वाहनों की लंबी लाइन लग गई।


स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के समय हाईवे पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में जाम लगने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी होती है। जाम के कारण हाईवे और सर्विस रोड पर वाहन धीरे-धीरे चलते रहे। मानेसर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके चलते सर्विस रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है।
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