Gurugram News: वेल्डिंग करते समय करंट लगने की आशंका, युवक की मौत

गुरुग्राम। खेड़कीदौला थाना क्षेत्र के सेक्टर-77 स्थित निर्माणाधीन मैरिज हॉल में बुधवार को वेल्डिंग का काम कर रहे युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में करंट लगने की आशंका जताई गई है। हालांकि, पोस्टमार्टम में शरीर पर करंट लगने का कोई बाहरी निशान नहीं मिला। चिकित्सकों ने विसरा और अन्य नमूने जांच के लिए भेजे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गंगचौली गांव निवासी फिरोज के रूप में हुई है। वह दिलशाद के साथ मैरिज हॉल में वेल्डिंग का काम कर रहा था। दोनों ठेकेदार दिलजानी के अधीन काम करते थे और दो दिन पहले ही वहां पहुंचे थे। दिलशाद ने पुलिस को बताया कि मंगलवार रात करीब आठ बजे वह सीढ़ी पर चढ़कर वेल्डिंग कर रहा था। फिरोज पीछे फैब्रिक शीट पकड़कर खड़ा था। इसी दौरान उसे अचानक झटका लगा। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर गिर गया। साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। संवाद