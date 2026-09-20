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Gurugram News: कहासुनी में युवक पर लाठी-डंडों से हमला, तीन गिरफ्तार

Sun, 20 Sep 2026 07:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:12 PM IST
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Youth attacked with sticks and clubs following an altercation; three arrested.
- खाना जल्दी पैक करने को लेकर हुआ था विवाद, सेक्टर-14 थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। राजीव नगर इलाके में खाना लेने गए दो युवकों पर कैफे संचालक और उसके साथियों द्वारा लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से हमला करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान झज्जर के खानपुर खोरडा निवासी अंकुर, पंजाब के होशियारपुर निवासी दीपक और नरेश कुमार के रूप में हुई है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मूलरूप से झज्जर के रोहद गांव निवासी सोनू सैनी गुरुग्राम की एक इंटरनेट कंपनी में नौकरी करता है। सोनू ने पुलिस को बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 1:30 बजे वह दोस्त रवि के साथ श्याम रसोई पर खाना लेने गया था। वहां डेली बाइट कैफे के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर शराब के नशे में उससे गाली-गलौज की। विरोध करने पर कैफे संचालक अंकुर अपने चार-पांच साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और दोनों युवकों के साथ मारपीट की। सोनू का आरोप है कि आरोपियों ने लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया। वारदात के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से एक युवक के पहुंचने और उसके पुलिसकर्मी होने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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खाना जल्दी पैक करने को लेकर हुई थी कहासुनी-
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बृहस्पतिवार रात खाना जल्दी पैक करने को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी विवाद के बाद शिकायतकर्ता और उसके साथी के साथ मारपीट की गई। पुलिस आरोपों और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।
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