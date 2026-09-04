Gurugram News: काम खत्म करके घर जा रहे युवक का रास्ता रोककर मोबाइल छीना

संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। सेक्टर-83 स्थित बिरयानी ब्लूज में काम करने वाले कर्मचारी से बुधवार रात तीन युवकों ने रास्ता रोककर मोबाइल छीन लिया। आरोपियों ने डराकर मोबाइल का पासवर्ड पूछ लिया और खाते से 67,770 रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर खेड़कीदौला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।करनाल के गांव उमरपुर निवासी विजय कुमार सेक्टर-85 में किराये पर रहते हैं और सेक्टर-83 स्थित बिरयानी ब्लूज में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब दो बजे ड्यूटी खत्म कर घर जा रहे थे। कुछ दूर पहुंचने पर एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक पीछे से आए और उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने जबरन उनके दो मोबाइल छीन लिए। पीड़ित के अनुसार, बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देकर यूपीआई ऐप का सिक्योरिटी पिन पूछ लिया। डर के कारण उन्होंने पिन बता दिया। रात में अंधेरा होने और घबराहट के कारण वह मोटरसाइकिल का नंबर नहीं देख सके। अगले दिन एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि खाते से दो बार रकम ट्रांसफर की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।