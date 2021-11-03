Gurugram News: पत्नी से हुए विवाद में युवक ने की आत्महत्या

गुरुग्राम। सेक्टर- 82 में शनिवार को पत्नी के साथ हुए विवाद में युवक ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय युवक घर पर अकेला था। सूचना पर खेड़की दौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान बिहार के सुपौल निवासी सुबोध के रूप में हुई है। सुबोध यहां परिवार के साथ किराये के मकान में रहता था और ऑटो चलाने का काम करता था। उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उसके चार बच्चे हैं।दो दिन पहले किसी बात को लेकर सुबोध का अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। झगड़े से नाराज होकर पत्नी बच्चों को साथ लेकर अपनी बहन के घर चली गई थी। पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के बाद से सुबोध मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पुलिस का कहना है कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।