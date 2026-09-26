Gurugram News: गर्भवतियों को सिखाए जा रहे योग

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गुरुग्राम। जिले में गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर योग की सुविधा देने के लिए आयुष विभाग ने 15 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को योजना से जोड़ा है। इन केंद्रों पर 22 योग प्रशिक्षकों की मदद से गर्भवतियों और केंद्र पर आने वाले बच्चों को नियमित योग अभ्यास कराया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित शारीरिक गतिविधि और स्वस्थ दिनचर्या के प्रति जागरूक करना है। आयुष विभाग के अनुसार, चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर योग प्रशिक्षक गर्भवतियों को उनकी स्थिति के अनुसार योग सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही नियमित अभ्यास भी कराया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. मंजू कुमारी ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। ऐसे में नियमित शारीरिक गतिविधि और सही दिनचर्या को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से आंगनबाड़ी केंद्रों को आयुष विभाग की गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। संवाद