Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   With Devotthan Ekadashi, wedding music will resound and auspicious ceremonies will begin.

Gurugram News: देवोत्थान एकादशी से गूंजेंगी शहनाइयां, शुरू होंगे मांगलिक कार्य

Sat, 14 Nov 2026 12:39 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
With Devotthan Ekadashi, wedding music will resound and auspicious ceremonies will begin.
20 नवंबर को भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ विवाह समारोहों की होगी शुरुआत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पटौदी। देवोत्थान एकादशी के साथ ही चार माह से थमे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। भगवान विष्णु के योगनिद्रा से जागने के साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सहित अन्य शुभ कार्यों के आयोजन का सिलसिला शुरू होगा।
इस बार 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी मनाई जाएगी। इसके बाद बैंड-बाजों और शहनाइयों की धुन के बीच विवाह समारोहों की रौनक देखने को मिलेगी। विवाह का सीजन शुरू होने से पहले ही बाजारों में चहल-पहल बढ़ने लगी है। कपड़ों, आभूषणों और शादी से जुड़ी अन्य खरीदारी के लिए लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। देवोत्थान एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि में विवाह सहित कई मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है और शुभ कार्यों का सिलसिला फिर शुरू होता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। ओम नम: शिवाय ज्योतिष केंद्र के संचालक पंडित आरपी पांडे ने बताया कि 20 नवंबर शुक्रवार को शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के साथ तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए अभिजित मुहूर्त रहेगा। उन्होंने बताया कि देवउठनी एकादशी के बाद विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे।
विज्ञापन

नवंबर से मार्च तक विवाह के 37 शुभ मुहूर्त
पंडित आरपी पांडे के अनुसार, नवंबर से मार्च 2027 तक विवाह के लिए कुल 37 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। नवंबर में 20, 21, 24, 25 और 26 नवंबर को विवाह के शुभ दिन हैं। दिसंबर में 1, 2, 3, 4, 11, 12 और 13 दिसंबर को विवाह किए जा सकेंगे। जनवरी में 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 31 जनवरी को शुभ मुहूर्त हैं। फरवरी में 2, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 27 और 28 फरवरी तथा मार्च में 1, 2, 10, 11, 13 और 14 मार्च तक विवाह के शुभ दिन बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि 7 अप्रैल 2027 को नया पंचांग आने के बाद आगे के विवाह मुहूर्त तय होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed