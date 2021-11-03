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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Welcoming Goddess Durga with Bengali songs and folk music

Gurugram News: बंगाली गीत और लोक संगीत से मां दुर्गा का स्वागत

Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:41 AM IST
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Welcoming Goddess Durga with Bengali songs and folk music
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। ढाक बाजा काशोर बाजा, उलू दे आर शंख बाजा। एलो एलो एलो मां दुर्गा मां ... बोल दुर्गा माई की जय। सेक्टर 15 के पार्ट टू के सामुदायिक भवन में आयोजित पूर्वापल्ली दुर्गा बाड़ी पूजा एसोसिएशन के सदस्यों ने इस बंगाली गीत समेत राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी लोक संगीत के साथ मां दुर्गा का स्वागत किया।
पूजा पंडाल में मां दुर्गा के दर्शन के लिए लोग आने लगे हैं। गुरुग्राम, मानेसर और सोहना में करीब 50 जगहों पर दुर्गा पूजा की जा रही है मगर सेक्टर 15 के पार्ट टू में मां दुर्गा की सबसे ऊंची मूर्ति और बंगाली कला अल्पना आधारित पंडाल लगाया गया है। पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना के साथ मंच पर आगोमनी संगीत के साथ मां दुर्गा की वंदना की गई। इसमें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के बीच बांग्ला गीतों को मधुर संगीत के साथ पिरोया गया था। इस कार्यक्रम का संयोजन सुप्ती दत्ता ने किया। इसके बाद माता के पंडाल के सामने विभिन्न राज्यों के नृत्य के साथ मां का स्वागत किया गया।
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कार्यक्रम का संयोजन अंजली ग्रोवर ने किया। कार्यक्रम के अंत में डांडिया नृत्य किया गया। संगठन के महासचिव राजर्षि सेनगुप्ता ने बताया कि पंडाल में मंच पर रोजाना शाम 6.30 बजे से रात के 10 बजे तक कार्यक्रम होंगे। सुबह 10 बजे सामूहिक पुप्पांजलि होगी।
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