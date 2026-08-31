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Gurugram News: चार साल से वेतन नहीं मिलने पर जलकर्मियों ने दिया धरना

Mon, 31 Aug 2026 05:21 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:21 PM IST
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Water department workers staged a protest after not receiving their salaries for four years.
नगर परिषद पटौदी जाटोली मंडी के अंतर्गत आने वाले 6 गांव के 12 जल कर्मियों को पिछले 4 साल से वेतन
पटौदी। नगरपरिषद पटौदी जाटौली मंडी के हेलीमंडी कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना दिया। ग्रामीण जलकर्मी संघ हरियाणा के तत्वावधान में उन्होंने सरकार और प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। नगरपरिषद पटौदी के छह गांवों के 12 जलकर्मियों को पिछले चार साल से वेतन नहीं मिला है। ग्रामीण जलकर्मी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश बेनीवाल सहित कई पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदेश प्रभारी वेदप्रकाश सैनी ने बताया कि रामपुर, हेडाहेडी, खानपुर, नरहेडा, मिर्जापुर, छावन गांवों के जलकर्मियों को चार साल से वेतन नहीं मिल रहा है। यह समस्या हरियाणा सरकार द्वारा परिसीमन के तहत गांवों को नगरपरिषद के अधीन लाने से उत्पन्न हुई। वेतन न मिलने के कारण इन जलकर्मियों का गुजारा मुश्किल हो रहा है। बाद में जलकर्मियों ने जुलूस निकालकर नगरपरिषद कार्यालय परिसर में नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से चार साल का बकाया वेतन तुरंत दिए जाने की मांग की। संवाद
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