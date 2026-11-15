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Gurugram News: वन भूमि पर कूड़ा केंद्र, वन विभाग देगा नोटिस

Sun, 15 Nov 2026 08:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:14 PM IST
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Waste facility on forest land; Forest Department to issue notice
वन संरक्षित भूमि में बना हुआ है कूड़ा केंद्र। निवासी
संवाद न्यूज एजेंसी
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सोहना। सोहना के पुराना अलवर मार्ग पर नगरपरिषद ने वन संरक्षित भूमि में कूड़ा केंद्र स्थापित किया है। यह भूमि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम-1900 (पीएलपीए) के तहत आती है। इस पर कचरा डालना गैरकानूनी है। वन विभाग जल्द ही नगरपरिषद को इसे खाली कराने का लिखित नोटिस जारी करेगा। यह करीब 40 एकड़ भूमि 50 वर्षों से वन विभाग के अधीन है।

इस कूड़ा केंद्र से गंभीर बीमारियां और विषैली गैसें फैल रही हैं। कई नागरिकों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि यह केंद्र आबादी क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और श्मशान के पास है। वन विभाग के रेंज अधिकारी खजान सिंह ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि पीएलपीए की धारा चार और पांच के तहत नोटिस दिए जाएंगे। पहले भी कई नोटिस जारी हो चुके हैं।
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