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Gurugram News: राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में विवेक ने जीते दो पदक

Thu, 17 Sep 2026 06:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:03 PM IST
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Vivek won two medals at the state-level athletics meet.
-100 मीटर में रजत और 800 मीटर दौड़ में हासिल किया स्वर्ण पदक
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-राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया क्वालीफाई
गुरुग्राम। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-14 बालक वर्ग में विवेक ने 100 मीटर दौड़ में रजत और 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 100 मीटर दौड़ में दूसरे स्थान पर रहने के साथ ही विवेक ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए भी क्वालीफाई किया है। उनकी उपलब्धि से जिले के खेल जगत में खुशी का माहौल है।

प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 350 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अंडर-14 वर्ग की 800 मीटर दौड़ में विवेक ने बेहतरीन गति और दमखम दिखाते हुए पहला स्थान हासिल किया। इसके बाद 100 मीटर दौड़ में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। दो पदक जीतने पर उनके प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने खुशी जताई और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। विवेक ने कहा कि 100 मीटर में रजत और 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए खास उपलब्धि है। प्रतियोगिता से पहले उन्होंने नियमित रूप से अभ्यास किया था। इस सफलता से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। वह आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए मेहनत जारी रखेंगे। संवाद
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