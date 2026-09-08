Gurugram News: कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता किया
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:33 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:33 PM IST
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मानेसर। नगर निगम मानेसर की टीम ने मॉनसून ब्रीज सोसाइटी में कचरा प्रबंधन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सोसाइटी के हाउसकीपिंग कर्मचारियों और वेस्ट सेग्रीगेशन टीम के साथ बातचीत की गई। लोगों और कर्मचारियों को घर से ही कचरे को अलग-अलग रखने के बारे में जानकारी दी गई। नगर निगम की टीम ने बताया कि गीला और सूखा कचरा अलग रखना जरूरी है। इसके लिए सोसाइटी में चार अलग-अलग डिब्बों की व्यवस्था के बारे में भी समझाया गया। संवाद
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