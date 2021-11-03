Gurugram News: शिव मंदिर में जल चढ़ाने से दो लड़कियों को रोकने का वीडियो वायरल
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:08 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:08 AM IST
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शिव मंदिर में जल चढ़ाने से दो लड़कियों को रोकने का वीडियो वायरल
हथीन। गांव आलुका में अनुसूचित जाति की दो लड़कियों को शिव मंदिर में जल चढ़ाने से कथित तौर पर रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला दोनों लड़कियों को मंदिर में जल चढ़ाने से रोकती और छड़ी दिखाती नजर आ रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के मनीष भारद्वाज ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर में पूजा करने से किसी हिंदू को नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग भी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें मंदिर में सम्मान के साथ पूजा का अधिकार है।
मामला सामने आने के बाद गांव के लोगों ने अनुसूचित जाति के परिवार से मुलाकात कर सम्मान और भाईचारा बनाए रखने का भरोसा दिया। वहीं, सरपंच पृथ्वी सिंह ने कहा कि गांव में सभी लोग आपसी सम्मान के साथ रह रहे हैं और कोई विवाद नहीं है। पुलिस के अनुसार, मामले में अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है।
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हथीन। गांव आलुका में अनुसूचित जाति की दो लड़कियों को शिव मंदिर में जल चढ़ाने से कथित तौर पर रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। घटना सोमवार की बताई जा रही है। वीडियो में एक बुजुर्ग महिला दोनों लड़कियों को मंदिर में जल चढ़ाने से रोकती और छड़ी दिखाती नजर आ रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के मनीष भारद्वाज ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि मंदिर में पूजा करने से किसी हिंदू को नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग भी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें मंदिर में सम्मान के साथ पूजा का अधिकार है।
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मामला सामने आने के बाद गांव के लोगों ने अनुसूचित जाति के परिवार से मुलाकात कर सम्मान और भाईचारा बनाए रखने का भरोसा दिया। वहीं, सरपंच पृथ्वी सिंह ने कहा कि गांव में सभी लोग आपसी सम्मान के साथ रह रहे हैं और कोई विवाद नहीं है। पुलिस के अनुसार, मामले में अभी किसी पक्ष ने शिकायत नहीं दी है।
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