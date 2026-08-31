Gurugram News: विक्रेता विकास कार्यक्रम आज
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:43 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:43 PM IST
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गुरुग्राम। इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ऑटोमोबाइल उद्योग में ईवी की भूमिका और बढ़ने की संभावना को देखते हुए गुरुग्राम और मानेसर के एमएसएमई के लिए ईवी सेक्टर से जुड़ना कारोबार विस्तार का बड़ा अवसर हो सकता है। इसी उद्देश्य से 1 और 2 सितंबर को आईकैट, आईएमटी मानेसर में विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (पीएफटीआई) इस कार्यक्रम में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। पीएफटीआई के चेयरमैन दीपक मैनी ने बताया कि ईवी उद्योग केवल वाहनों के निर्माण तक सीमित नहीं है। बैटरी, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स समेत कई क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए नए अवसर बन रहे हैं। गुरुग्राम और मानेसर पहले से ही ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसे में यहां के उद्योगों के पास ईवी की सप्लाई चेन से जुड़ने की बेहतर संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विक्रेता विकास कार्यक्रम एमएसएमई और बड़े वाहन निर्माताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का मंच उपलब्ध कराएगा। संवाद
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