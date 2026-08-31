Gurugram News: छह दिन बाद भी मास्टर सीवरलाइन नहीं हुई ठीक
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:24 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 05:24 PM IST
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गुरुग्राम। इफ्को चौक के पास क्षतिग्रस्त हुई मास्टर सीवरलाइन छह दिन बाद भी ठीक नहीं हो पाई है। खुदाई के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता भीम आर्या ने बताया कि सोमवार शाम तक सीवर लाइन को ठीक करने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इसके बाद सड़क को दुरुस्त करने का काम एनएचएआई की ओर से किया जाएगा। इफ्को चौक पर मंगलवार शाम एमजी रोड की तरफ से आ रही मास्टर सीवरलाइन में लीकेज और बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया था। ब्यूरो
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