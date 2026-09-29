Gurugram News: बिना पीयूसी वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:32 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:32 PM IST
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गुरुग्राम। सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम में अब पेट्रोल पंप से लेकर निर्माण स्थलों तक निगरानी और कार्रवाई का दायरा बढ़ाया जाएगा। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) और निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं देने की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरों से वाहनों की निगरानी की जाएगी। शहरी विकास के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने मंगलवार को 13वीं जिला समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर गुरुग्राम में भी बिना वैध पीयूसी वाले और निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। आरटीओ और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे। जिले में 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रदूषण उत्सर्जन स्थलों पर वेब कैमरे और लो-कॉस्ट सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। इन उपकरणों को सीएक्यूएम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालयों से जोड़ा जाएगा, जिससे संबंधित स्थलों की ऑनलाइन निगरानी की जा सके। जिले में ऐसे 1054 स्थलों की पहचान की गई है। इनमें से 907 पर वेब कैमरे और 534 स्थलों पर लो-कॉस्ट सेंसर लगाए जा चुके हैं। ब्यूरो
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