Gurugram News: सर्विस लेन पर जाम से जूझते रहे वाहन

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गुरुग्राम। गुरुग्राम-सोहना एलिवेटेड रोड की सर्विस लेन पर शनिवार दोपहर को वाहन चालक जाम से जूझते रहे। सुभाष चौक से राजीव चौक की ओर आने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद सर्विस लेन पर वाहनों का संचालन सुचारू नहीं रह पाया। अधिकतर स्कूलों और कार्यालयों में अवकाश होने के कारण बारिश के बाद सड़कों पर वाहनों का दबाव कम था। हालांकि, राजीव चौक पर चारों तरफ से आवागमन के कारण हमेशा दबाव बना रहता है। शनिवार दोपहर को भी सुभाष चौक से राजीव चौक तक वाहन रेंग-रेंगकर चले। सामान्यतः पांच मिनट का यह सफर जाम के कारण 25 से 30 मिनट में तय हो रहा था। गुरुग्राम के एसीपी सत्यपाल यादव ने बताया कि शनिवार को शहर की सभी सड़काें पर वाहनों का सुचारू रूप से संचालन रहा। राजीव चौक पर काफी संख्या में वाहनों का आवागमन होने से थोड़ा दबाव रहता है। यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी व्यवस्था को संभालते हुए जाम नहीं लगने दिया गया। ब्यूरो